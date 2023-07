Vyšetřování nehody na přejezdu u Liberce pokračuje. Podle drážní inspekce signalizace fungovala

Drážní inspekce zveřejnila první výsledky prověřování červnové dopravní nehody, která se stala na přejezdu ve Stráži nad Nisou na Liberecku. Při nehodě se zranilo jednadvacet cestujících z vlaku poté, co souprava narazila do návěsu nákladního auta převážejícího bagr. Inspektoři uvedli, že signalizace na přejezdu fungovala. Majitel společnosti, které nákladní auto patří, chce dokázat, že to tak nebylo.