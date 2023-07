Ve Velehradu začínají cyrilometodějské Dny lidí dobré vůle

Lidé, kteří přijedou autem, mohou od úterních dvou hodin odpoledne nechat vůz na provizorním parkovišti na obchvatu Starého Města, informoval starosta Velehradu Aleš Mergental (nestr.). Odsud se do centra dění dopraví pravidelnou kyvadlovou dopravou, která podle starosty jezdí v úterý až do půlnoci, ve středu pak od šesti ráno do páté hodiny odpolední. Do obce budou moci kromě tamních obyvatel a hostů vjet jen řidiči s povolenkami pořadatelů.

Návštěvníci, kteří přijedou na kole, mohou až na Velehrad. „Máme tady připravené parkoviště pro kola, tedy takovou úschovnu, kde mohou svá kola uschovat,“ dodal Mergental.

Pro pěší poutníky je připraveno zázemí ve stanovém městečku. „Kapacita je skoro na hraně. Na našich stránkách najdete rezervační systém právě pro přihlášení do stanového městečka,“ sdělil starosta.

Přepisování bible i benefiční koncert

Dny lidí dobré vůle v úterý nabídnou vzdělávací seminář pro rodiče, ruční přepisování Bible, program Mladí fandí Velehradu, přednášku o velehradských zvonech. Uskuteční se také mezinárodní setkání vozíčkářů či výstavy. Svou činnost bude prezentovat Charita. Slavnosti formálně začnou večer ve velehradské bazilice Modlitbou za vlast, na jejíž organizaci se podílí armáda.

Dny lidí dobré vůle vyvrcholí ve středu národní poutí, na nádvoří před bazilikou bude slavnostní mše. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, kazatelem administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.