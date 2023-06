Hladina vody v okolí Turówa stále klesá, upozorňuje iniciativa

Pro dopady na české podzemní vody není podle hydrogeologa Adama Říčky z Masarykovy univerzity podstatné, co se děje ve vrtech u podzemní stěny, ale to, jaký je stav vody ve vrtu v obci Uhelná.

Zveřejněte informace o podzemní vodě, vyzvala iniciativa ministerstvo

Zástupci iniciativy se obávají, že česká vláda použije pro vyhodnocení ekologické újmy nevhodná data. „Je velmi nešťastné, že v uzavřené dohodě jsou vrty vedle podzemní stěny uváděné jako rozhodující pro určení její funkčnosti. Je naprosto stěžejní rozlišovat mezi funkčností podzemní stěny tak, jak je popsaná v dohodě, a skutečnou funkčností preventivního opatření vzhledem k ochraně podzemní vody,“ upozornila právnička expertní skupiny Frank Bold Petra Kalenská.

Iniciativa požaduje po ministerstvu životního prostředí, aby zveřejnilo do 15. července veškeré informace, které má od uzavření dohody k dispozici a také informace o podzemní vodě v blízkosti Dolu Turów. Jedná se o množství vody, které zbývá ve vrtu v Uhelné, ale zejména o data předaná na základě dohody.

Iniciativa chce, aby Česko otevřelo jednání s polskou stranou a požadovalo prodloužení stěny nebo omezení těžby na základě úbytku vody v Česku, zejména pak ve vrtu v Uhelné. Zároveň by mělo požadovat, aby Polsko vytvořilo aktuální hydrogeologický model a podle něj následně navrhnout preventivní a nápravná opatření ekologické škody.

Peníze se k nám nedostaly, tvrdí obce

Polsko se v dohodě zavázalo i k vyplacení náhrady za způsobenou újmu. Podle Milana Starce ze Sousedského spolku Uhelná se ale do obcí peníze nedostaly. „Neustále slyšíme dokola, že Česká republika získala kompenzace, do kraje se dostaly kompenzace, proto je to z nějakého finančního pohledu aspoň vyřešené. Chtěl bych, aby zaznělo, že ty kompenzace si nechal Liberecký kraj, nikdo z občanů v Uhelné ani ve Václavicích ani na Vítkově, v žádné okolní vesnici se ani koruna z kompenzací nedostala,“ poznamenal.

V únoru 2021 Česko kvůli rozšíření těžby v Turówě zažalovalo Polsko u Soudního dvora EU, generální advokát dal žalobě za pravdu. Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv dolu na životní prostředí. Soudní dvůr EU rozhodl v květnu 2021, že Polsko musí těžbu okamžitě zastavit. Polsko to odmítlo a Soudní dvůr EU mu v září 2021 vyměřil pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun) denně. Jednání Prahy a Varšavy nakonec vyústilo v podpis česko-polské dohody.