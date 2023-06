Doudleby nad Orlicí mají obchvat, obyvatele městyse ušetří hluku

Dosud silnice I/11 procházela severní částí městyse a vedla v těsné blízkosti domů a také kolem doudlebského zámku. Na trase bylo několik nepřehledných křižovatek a prudké stoupání a klesání. „Díky přeložce dojde k podstatnému snížení hluku a zlepšení životního prostředí v obci. Doudleby projíždělo více než deset tisíc vozidel denně, z toho pětina byla těžká nákladní auta,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.

Obchvat o délce 2,78 kilometru vznikl severně od zástavby městyse. Začíná za Kostelcem nad Orlicí a na kruhovém objezdu u Vamberka navazuje na obchvat tohoto města. Součástí stavby jsou dvě protihlukové stěny o celkové délce 438 metrů. Obchvat stavilo od jara 2021 sdružení společností Strabag a Mados za 148 milionů korun bez DPH.

Starosta Doudleb Ivan Keprta (nezávislý) připomněl, že první jednání o projektu obchvatu Doudleb se vedla již v roce 1990. Obchvat podle něj přinese zásadní zvýšení bezpečnosti dopravy. „Ve špičce byl velký problém se na silnici I/11 z vedlejší silnice dostat. Doudleby nyní ztichnou, ale ke spokojenosti všech obyvatel,“ řekl starosta.

Stavbaři ještě budou muset dodělat napojení silnice spojující Doudleby s obchvatem. Hotové by mělo být do 23. července. Zatím budou muset řidiči jedoucí od Kostelce nad Orlicí při cestě do Doudleb pokračovat na kruhový objezd u Vamberka a do Doudleb se vrátit.

Závěr stavby spočívající v napojení obchvatu na silnici I/11 byl spojený s dvouměsíční objížďkou.