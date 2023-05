Zastupitelé Karolinky odvolali starostku. Údajně kvůli zásahům do jednotky dobrovolných hasičů

Opozice iniciovala kvůli odvolání starostky svolání mimořádného zastupitelstva. Marie Chovanečková byla ve vedení města s téměř dva a půl tisíci obyvateli čtvrté volební období. Dosavadní koalice měla v patnáctičlenném zastupitelstvu osm křesel, sedm z nich mělo SNK Karolinka, které volby s Chovanečkovou v čele vyhrálo. Jedno křeslo v koalici mělo SNK Karolinka 2022. V opozici byly tři subjekty.

Podle opozičních zastupitelů starostka jednala v rozporu s předpisy a zasahovala do kompetencí velitele hasičů a chodu celé jednotky, což vedlo k postupnému rozpadu dlouholetého jádra jednotky, uvedl dříve opoziční zastupitel Vlastimil Rapant (Za opravdové město). Starostka podle opozičních zastupitelů začala odvolávat hasiče, kteří nebyli loajální, o řadě věcí také údajně rozhodovala sama.

Den před požárem odvolala velitele hasičů

Na začátku dubna shořela v Karolince dílna s lesní a hospodářskou technikou, škoda byla předběžně vyčíslena na 6,5 milionu korun. Starostka den před požárem odvolala velitele hasičů, podle opozice tím podlomila jejich akceschopnost. Okolnostmi požáru se zabývá policie. „Policie událost nadále šetří,“ řekl dnes policejní mluvčí Petr Jaroš.

Ptáček ve středu na zastupitelstvu uvedl, že nikdo neví, co se děje za divadelními kulisami města. „Já jsem to nevěděl taky, přišel jsem sem, abych mohl pracovat,“ uvedl Ptáček. Podle jiných opozičních zastupitelů starostka nerespektovala usnesení zastupitelstva. Lidé v Karolince jsou podle nich také rozdělení, jak nikdy nebyli.

Personální zemětřesení na radnici v Karolince. Marie Chovanečková už není starostkou, opozice si prosadila nástupce Libora Ptáčka. Právě on “přestoupil” z týmu starostky do týmu, který ho prohlasoval za nového starostu. Odpůrci to “ocenili” skandováním “Hanba!” pic.twitter.com/QmjXejFoJI — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) May 3, 2023

Je to politická kauza, tvrdí starostka

Chovanečková uvedla, že není kvůli ničemu stíhána. „Nemám žádný problém, žádné stíhání. Za svou práci jsem se nikdy nestyděla. Pracuji tady třináct let, udělali jsme s týmem kus dobré a prospěšné práce, přinesli jsme sto padesát milionů korun dotací, celkem šlo o více než tři sta milionů investic. Co se událo, vnímám jako útok na svou osobu, beru to jako politickou kauzu a objednávku. Začalo to nešťastným požárem, přinesl rozkol. O jednotku se starám pořád stejně třináct let,“ řekla v úvodu zasedání Chovanečková.

Zastupitelům sdělila, že pokud mají o ní nějaké podezření, měli podat trestní oznámení. Také další zastupitelé uvedli, že nezazněl jediný důvod, proč starostku odvolat, a opoziční zastupitelé nedodali žádné podklady s odůvodněním odvolání starostky.

Na zastupitelstvu byl plný sál veřejnosti, visely tam cedule podporující starostku s hesly: Jdete proti vůli voličů, Bojujeme za starostku, Má to háček, volby nevyhrál Ptáček. Někteří hasiči stáli s vozem před městským úřadem a vyjadřovali podporu starostce. Po odvolání starostky řada lidí v sálu skandovala Hanba!.