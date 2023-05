Zemřel první polistopadový rektor Univerzity Palackého, uznávaný amerikanista Josef Jařab

Do Olomouce také přivedl řadu osobností z celého světa, jako byl například básník Allen Ginsberg, divadelní režisér a herec Peter Ustinov nebo novinář a publicista Pavel Tigrid. Univerzita Palackého se díky Josefu Jařabovi stala v květnu 1990 první vysokou školou v tehdejším Československu, která udělila čestný doktorát prezidentovi Václavu Havlovi.

„Studenti mě navrhli na rektora. Šel jsem s nimi a nový senát mě jednomyslně zvolil rektorem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že je to první volba v Československu. Stáhlo se mi hrdlo a stejně tak předsedovi senátního výboru. Tak nám přece jen došlo, že se stalo něco velice významného,“ vzpomínal Josef Jařab pro Paměť národa .

Homo academicus

„Ztrácíme v něm nejvýznamnější osobnost polistopadové éry naší univerzity, pro kterou mnoho dobrého vykonal. Zasloužil se o její rozkvět a propagaci doma i v zahraničí. Do Olomouce za ním přijížděla řada tuzemských i světových osobností, vystupoval vždy velmi noblesně, měl velký přehled a do poslední chvíle se aktivně účastnil univerzitního života. Nejen pro svůj laskavý přístup a obrovský nadhled nám bude moc chybět,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Jařaba odborníci označují za jednoho z nejvýznamnějších českých amerikanistů a překladatelů americké literatury. Je autorem řady knih a překladů, své vzpomínky na dobu, kdy stál v čele Univerzity Palackého, shrnul v roce 2018 knize Rektorská rozpomínání, která se dočkala vydání i jako audiokniha. V roce 2019 měl premiéru i filmový dokument o Josefu Jařabovi Homo academicus, který natočil režisér Martin Müller v koprodukci s Českou televizí.

Téměř přesně před deseti lety, 7. května 2013, si prvního polistopadového rektora zvolili studenti olomoucké univerzity za svého krále majálesu.

Mše za zesnulého Josefa Jařaba se uskuteční 9. května ve 13:00 v kostele svatého Mořice v Olomouci, řekl mluvčí univerzity Egon Havrlant.