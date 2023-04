Ukrajinské děti v Pardubicích nemají místo ve školách. Město hledá dočasné řešení

video Události v regionech: Problém s umístěním ukrajinských dětí do škol v Pardubicích

Do adaptační skupiny v Pardubicích chodí ukrajinské děti, které se do českých škol nevešly. V krajském městě jich je asi sto padesát. Ve skupinách se učí jako ve škole, vzdělání se jim ale neuzná – nedostanou ani vysvědčení.

To je problém například pro starší děti, které by se chtěly hlásit na střední školy – nemají totiž žádné potvrzení odtud, ani z Ukrajiny. „Když jsme odešli z Ukrajiny, škola byla zničená, žádné dokumenty za devátou třídu nemáme,“ řekla matka žákyně adaptační skupiny Svitlana Hordijenko.

Podle jedné z učitelek ze skupiny stále přicházejí nové děti. Navíc se nyní do skupin vrací i ty, které se do školy dostaly, ale učivo českých spolužáků nezvládají. „Jsou demotivované, čeština se jim učit nechce. Jsou to děti, které mají poměrně malou podporu rodiny,“ nastínila organizátorka adaptační skupiny v Pardubicích a jednatelka ZŠ a MŠ Klas Klára Svobodová.

Dočasné řešení

Nyní přišla radnice s provozovatelem skupiny s řešením – děti budou oficiálně zapsané v české škole, učit se budou v prostorech, které poskytne město v bývalé základní a praktické škole Svítání.

„Máme tu ambici během května celou tu záležitost formálně, procesně dotáhnout tak, abychom byli připraveni a děti mohly v září nastoupit do školy,“ sdělil náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký (ČSSD).

Jenže i toto je dočasné řešení – maximálně na tři roky. Město má totiž v plánu na stejném místě vybudovat novou základní uměleckou školu. Pak budou muset ukrajinští žáci znovu shánět místo. Děti by pak mohly chodit například do úplně nové školy pro více než pět set žáků, kterou chce město do roku 2026 vybudovat v areálu bývalých kasáren, který teď slouží jako parkoviště.