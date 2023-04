Část Jihlavy je bez vody. Porucha od středečního večera zasáhla asi 15 tisíc lidí

„Porucha je opravdu rozsáhlá, je to na jedné z hlavních trubek, která zásobuje velkou část Jihlavy. Oprava bude velmi komplikovaná,“ řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

Porucha se projevila ve středu po 18:00 u zoologické zahrady pod starým Brněnským mostem. Podle Služeb města Jihlavy (SMJ) se týká páteřního potrubí o průměru 35 centimetrů. Voda odtékala do potoka. Podle zjištění ČTK zoo ráno vodu měla.

Podle náměstka se hodinu po nahlášení podařilo najít místo havárie a poškozenou část potrubí uzavřít. „Špatná zpráva je ta, že náhradní trasa není tak kapacitní, takže výpadky v dodávce vody mohou a budou pokračovat,“ uvedl.

Bez vody je i část největšího jihlavského sídliště

Při zpětném tlakování trubek se navíc projevila další porucha v ulici Na Kopci. „Když jsme začali v ranních hodinách napouštět vodu do potrubí a začali jsme to tlakovat, objevila se nám další havárie právě na těch větvích, které vedou na největší sídliště v Jihlavě. Teď se snažíme najít místo havárie. My teď odhalíme dvě trubky, pokud havárii nenajdeme, budeme muset odhalit i tu třetí, čili v tuto chvíli těžko odhadnout, jaký je rozsah havárie, za jak dlouho se nám to podaří opravit a jak dlouho budou lidé bez vody,“ řekl ve vysílání ČT mluvčí SMJ Martin Málek.



Mluvčí SMJ také připomněl, že v lokalitě se kromě panelových domů nachází i dům s pečovatelskou službou nebo několik penzionů. Je tak potřeba počítat s přerušením dodávek vody i tam. „Situace není jednoduchá, ale my ji řešíme. Teď je důležité hlavně najít příčinu. Věříme, že během dnešního dne (ve čtvrtek – pozn. red.) to opravíme, a minimálně tady na sídlišti opět poteče voda,“ dodal.

„Prosíme proto obyvatele o trpělivost. Všichni jsou na nohou, dělají, co mají,“ řekl Popelka. Radnice uvedla, že bude informace průběžně aktualizovat. Cisterny by měly být v ulicích Telečská, Polní i na Masarykově náměstí. Jejich poloha se dá sledovat na mapě.