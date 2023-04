Kvůli opravám nepojedou tramvaje od Podolské vodárny do Modřan

Pražský dopravní podnik (DPP) zavede během výluky náhradní autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací dopravního podniku na webu. V denním provozu budou jezdit náhradní autobusy X2 a X17, které budou kopírovat trasu tramvají číslo 2, 3 a 17. Spoje X17 pojedou od Podolské vodárny po obratiště tramvají Levského/Sídliště Modřany a X2 od Podolské vodárny do smyčky Nádraží Braník. V noci pojedou náhradní autobusy X92.

Dopravní podnik při výluce opraví koleje na několika místech v Modřanské ulici a v ulici Generála Šišky. U zastávky Přístaviště pak vymění opotřebené oblouky. V úseku od odbočky do smyčky Nádraží Braník do zastávky Černý kůň vymění kromě kolejnic také pražce. Stejné opravy se uskuteční mezi Čechovou čtvrtí a Poliklinikou Modřany, kde jsou ještě původní kolejnice z roku 1995. Kromě toho DPP zrekonstruuje trolejové vedení v úseku od Polikliniky Modřany po smyčku Levského/Sídliště Modřany.

Dělníci při výluce na Podolském nábřeží vybudují také odbočku na nyní budovaný Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5. Na zlíchovské straně odbočení na most podnik vybudoval před zhruba dvěma roky. Správa železnic pak využije výluky k opravě Branického mostu na železniční trati z Prahy do Vraného nad Vltavou.