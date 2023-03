Unikátní nález na Olomoucku. Archeologové odkryli dvě pohřebiště, dělí je od sebe tři tisíce let

Kostry leží na poli u Blatce už čtyři tisíce let, své blízké tu pohřbívali už ve starší době bronzové. „Mezi těmito objekty jsme objevili i hroby, které jsou mnohem mladší, a to zhruba o tři tisíce let. Je to slovanská kultura z období Velké Moravy,“ popsal Lukáš Šín z Antropologického centra Olomouc. Podle něj není tak dlouhý časový rozptyl v pohřbívání dvou kultur na jednom místě obvyklý.

„Tělo bylo uloženo v dutém prostoru, zřejmě v rakvi. Tomu bylo přizpůsobené i schodovitě zahloubené místo,“ popsal Šín zřejmě hrob válečníka. Takové hroby našli v místě dva. U nohou měli pohřbení bojovou sekeru, nůž a ostruhy.

Ozdoby a šperky

Hroby staré čtyři tisíce let ukrývaly třeba bronzové jehlice nebo ozdoby, pokrývky hlavy, takzvané záušnice. „S velkou pravděpodobností nad těmi staršími hroby byly vztyčeny mohyly, zřejmě hliněným násypem, které nebyly až do příchodu Slovanů rozorány. Slovanská populace využila stejného místa,“ řekl antropolog.

V lokalitě objevili archeologové dvaadvacet hrobů, dalších osm čeká ještě na odkrytí. Výzkum u Blatce probíhá už druhý měsíc.