Karlovarský kraj musí zaplatit 2,7 milionu za smlouvy na autobusovou dopravu

Přímé zadání kraj zdůvodňoval údajnou mimořádnou situací, konkrétně tím, že hrozí přerušení dopravních služeb. Současně argumentoval nákupem nových autobusů na stlačený zemní plyn. Uváděl, že by nebylo hospodárné, aby musel nabídkové řízení po dokončení tohoto nákupu opakovat.

„Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že nebyly splněny podmínky pro užití přímého zadání, protože Karlovarský kraj znal dlouho dopředu datum ukončení platnosti předcházejících smluv a měl dostatek času na zadání služeb v řádném nabídkovém řízení,“ uvedl mluvčí Antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Mlsna při zamítnutí rozkladu uvedl, že obviněný věděl o nutnosti uzavřít konkrétní smlouvu vždy více než jeden rok před koncem platnosti smlouvy předcházející a nemohlo tedy jít o mimořádnou situaci.

ÚOHS: Autobusy na plyn nebyly překážkou pro vypsání soutěže

„Pokud by Úřad přistoupil na argumentaci objednatele, pak by to znamenalo, že by mu vždy postačilo, aby otálel se zadáním smlouvy o přepravě v nabídkovém řízení či zadávacím řízení natolik, aby mohl namítat hrozbu přerušení služeb a následně mohl zadat zakázku přímo a bez soutěže,“ uvedl Mlsna.