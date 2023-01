V Plzni vzniká dron, který pomůže při požárech. Zatím ale nesmí shazovat zhášecí patrony

První pokusy s přístrojem ukázaly několik úskalí. Hasiči především poukázali na to, že jedna patrona je pro ně málo. V budoucnu by jich proto měl dron unést víc, zároveň by mohl nosit i věci potřebné k první pomoci nebo jiný materiál nutný pro hasičský zásah.

To vše ale zatím naráží na legislativu. Aby civilní dron něco shazoval, je podle Navrátila vyloučeno, i když zdůraznil, že vystřelení patrony musí vždy schválit operátor – i když jinak může stroj fungovat autonomě. Situaci Plzeň již několik let řeší s Úřadem pro civilní letectví. „Pevně věřím, že v rámci tohoto projektu, protože je to pro Hasičský záchranný sbor, najdeme cestu, jak to používat v běžném životě,“ poznamenal. Čeká, že se to podaří do dvou let.

Dronaři – tedy zaměstnanci úseku Drony Správy informačních technologií města Plzně – již nyní hasičům či policii pomáhají, ročně absolvují asi stovku výjezdů, kde například hledají ohniska při požárech v lesích či na polích. „Dronaře využíváme k tomu, abychom si zmapovali z výšky terén, kde máme největší ohniska, kam se požár šíří. Na základě toho, co nám ukážou, jsme schopni nasazovat síly a prostředky efektivněji,“ řekl mluvčí plzeňských hasičů Petr Poncar.