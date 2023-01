Řidiče v Brně čeká od pondělního rána další omezení. Silničáři uzavřou polovinu mostu Otakara Ševčíka

Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí ráno opravovat most Otakara Ševčíka v Brně. Jen tři dny poté, co se v pátek po týdnu otevře průjezd Tomkovým náměstím čtyřmi pruhy. Nejdříve silničáři uzavřou polovinu mostu směrem z Židenic do Komárova a zakážou odbočit do Ostravské ulice. Po roce se přesunou na druhou stranu mostu. Na místě se tak dají očekávat kolony.