Na letišti v Líních začal geologický průzkum kvůli stavbě gigafactory

Hotový už je jeden deset metrů hluboký vrt, data o podloží a jeho případné kontaminaci budou sloužit pro rozhodnutí o stavbě gigafactory. Nájemce areálu ale dál trvá na tom, že do plochy samotného letiště, geotechniky nepustí. „V těchto místech měl být připraven další bod k vrtání, což bohužel není možné, protože v provozních plochách letiště jsou přísně stanovená kritéria pro stavby a mohou se týkat jen leteckého provozu,“ ukázal nájemce letiště a jednatel PlaneStation Plzeň Petr Kutný.

Průzkumné vrty v areálu letiště v Líních mají za úkol zjistit co nejvíc informací o půdě. Při přípravě staveb nejde o nic neobvyklého. Na tom, kde přesně by se měly vrty hloubit, se zástupci projektu gigafactory s nájemcem letiště ale nemohli dohodnout. „Pokud jsou nějaké sporné záležitosti, budou řešeny po vzájemné dohodě, samozřejmě podle podmínek, které stanoví zákon a civilní letectví, eventuálně podle dalších právních předpisů,“ ujistil projektový manažer pro stavbu gigafactory Hynek Brom.

Napojení na D5, obchvaty obcí

V době, kdy se v Líních dělaly první průzkumné vrty, jednali starostové okolních obcí s ministrem dopravy. Starostové sice zatím stále se stavbou továrny nesouhlasí, přesto mají ke stavbě vlastní požadavky. „Když už by si to stát prosadil, chceme, aby to udělal k nám ohleduplně,“ poznamenal starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).

„Skutečně ta investice přinese další dopravu. Měla by se odvést a ideálně bychom měli současně vyřešit i stávající problémy v tom území, které už je takhle zatíženo dopravou,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). To by mohlo znamenat například nové napojení na dálnici D5, obchvaty obcí, ale i modernizaci železnice. Konkrétní obrysy vznikají na papíře v době, kdy o zrušení letiště ani není definitivně rozhodnuto. Koncern Volkswagen své rozhodnutí o tom, zda bude gigafactory stát v Líních nebo v úplně jiné zemi, nakonec odložil na první čtvrtletí tohoto roku.