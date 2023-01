Sokolov koupil domy v problémové ulici, obyvatele vystěhoval. Zamířili do Aše

Nakonec radní rozhodli, že Sokolov domy odkoupí a jejich obyvatele vystěhuje. Starosta to označil za řešení krajní, ale jediné možné.

Problematická lokalita v Sokolově byla na příjezdu do města. Podle starosty Petra Kubise (ANO) u zdejších nájemních domů vznikaly černé skládky a obchodovalo se s drogami. Na lokalitu se nejprve zaměřili strážníci, město také osadilo bezpečnostní kamery, ale problémy nezmizely. „Bylo to tady horší, bydlely tady takové rodiny, které tady dělaly bordel,“ charakterizoval život v lokalitě bývalý nájemník Daniel Rudolf.

Desítky ostatních musí jinam. A zatímco sokolovská radnice si výsledek investice do nákupu domů pochvaluje, z Aše zní stesky. Podle místostarosty Pavla Mataly (Za Aš) se do města stahují jak lidé z vyloučené lokality v Sokolově, tak ze zrušené ubytovny v Chebu. „Tito lidé zamířili sem. Mají to nejblíž a podmínky v Aši mají evidentně dobré,“ poukázal.

Ze Sokolova zazněl vzkaz, že radnice neměla na výběr. „Už jsme byli bezradní, takže nám nezbylo nic jiného, než že to město vykoupilo,“ podotkl. Připustil, že ho potíže, kterým v důsledku čelí Aš, „velmi mrzí“.

Další využití čerstvě vystěhovaných domů Sokolov stále řeší. Jednou z možností je jejich demolice. Zatím se ale radní přiklánějí spíše k jejich rekonstrukci.