V Pardubicích vzniká nový obchvat. Má se pyšnit nejdelším zavěšeným mostem v Česku

Dva mosty

Obchvat bude měřit 4,2 kilometru. Nejnáročnější stavbou bude zavěšený most. Bude mít dvě pole, dlouhý bude 220 metrů. Podle Vebra bude hezkou dominantou Pardubic. Na dokončení celé silnice má firma 27 měsíců, tedy více než dva roky, skončit má na jaře 2025.

„Vzniknou tam dva mosty, jeden přes slepé rameno a jeden přes vlastní tok Labe. Bude to zavěšený most, který po dokončený bude nejdelším v České republice, bude mít největší rozpětí. Je to technicky vhodná varianta do prostředí, zachová plavební šířku Labe,“ uvedl předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda. Stavební firma pracuje na zakázce s firmou Doprastav a Silnice Čáslav.

„Projektová příprava bude probíhat první čtyři až šest měsíců, abychom v první půlce roku mohli dělat vlastní stavební práce. Teď budeme začínat přípravnými pracemi, což jsou například skrývky ornice. Nebude se čekat na dokončení projektové dokumentace,“ dodal Koranda.

Silnice Pardubice I/36 – Trnová – Dubina – Fáblovka bude městskou komunikací se čtyřmi pruhy, byť se zjednodušeně nazývá obchvatem. „Není to klasický obchvat, nevede po polích mimo město, každopádně vyvede tranzitní dopravu z nejhorších míst města Pardubice,“ poznamenal Mátl.

Zástupci magistrátu jsou rádi, že město bude mít svůj první obchvat. „Konečně to někdo dotáhl do konce. Trasa je v pohodě, byla navrhovaná v době minulé, město se postupně mění, samozřejmě některé úseky by mohly být dál od města. Zrovna u Fáblovky a zakončení u Globusu by bylo optimální, aby se obchvat napojoval až za Ohrazenicemi,“ okomentoval primátor Jan Nadrchal (AO).

Napojení a vyústění obchvatu musejí silničáři ještě připravit. U Globusu v Trnové je kruhová křižovatka kapacitně nedostačující, na Dubině je situace podobná. Podle Mátla by přestavba křižovatek mohla začít v roce 2024 nebo 2025. „Uvědomujeme si, že současné napojení tam není ideální,“ poznamenal šéf ŘSD.