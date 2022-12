Už deset let pomáhají pacientům bezdrátové kardiostimulátory. První implantovali Na Homolce

video Události: Deset let s kardiostimulátory

Lubomír Navrátil dostal před deseti lety jako první na světě v sedmdesáti pěti letech bezdrátový kardiostimulátor. Lékaři se zapojili do klinické studie díky které byli první pacienti s novým typem kardiostimulátoru Češi. Řadu věcí ale odborníci nevěděli, například jak dlouho vydrží baterie. „Ta baterie by měla vydržet asi deset roků. Zhruba tak dlouho vydržela, loni mi ji vyměnili,“ řekl Lubomír Navrátil

Samotný přístroj je menší než mikrotužková baterie. Váží asi dva gramy. Implantuje se přímo do stěny pravé srdeční komory. Tam monitoruje její aktivitu a pokud je to potřeba, tak vydá impuls, který vyvolá srdeční stah. Vkládá se do srdce z vpichu v třísle cévním systémem pomocí tenkého vodiče.

Je to jako vyměnit auto za vznášedlo

Zákrok trvá patnáct minut, pacient je při vědomí. Znecitliví se jen místo vpichu. „Je to poměrně jednoduchý zákrok, pro pacienta nebolestivý. A ještě je oproti klasické kardiostimulaci mnohem kratší,“ popsal vedoucí srdeční elektrofyziologie Nemocnice na Homolce Jan Petrů.