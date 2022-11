Linky pražského metra A a C jezdí do neděle s výlukami

Cestující v pražské městské dopravě musí od čtvrtka počítat s výlukami v části linek metra A a C. Důvodem je oprava tratí. Kvůli ní do neděle nepojedou na trase C vozy mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc a na lince A mezi zastávkami Strašnická a Depo Hostivař. Vyplývá to z informací na webu dopravního podniku. Výluky začaly se zahájením provozu zhruba v půl páté ráno a skončí o půlnoci z neděle na pondělí.