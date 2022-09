Prima má Marešové zaplatit odškodné šest set tisíc korun, rozhodl soud

Rozhodnutí soudů v dalších sporech

Marešová od Novy vymohla 1,2 milionu korun. Soudkyně odvolacího soudu tehdy upozornila na to, že média, nejen žalovaná televize, se dopustila hrubého zásahu do presumpce neviny. Šlo podle ní o značný a neodčinitelný zásah do práv Marešové a je namístě přiznat ženě zadostiučinění. Také Nova podle odvolacího soudu neprojevila dostatečnou sebereflexi. Částku senát odůvodnil mimo jiné tím, že inkriminované výroky byly zveřejněny v televizním vysílání, a to i v hlavní zpravodajské relaci. Zdravotní sestra požadovala po Nově 12 milionů.

Žena vysoudila také od vydavatele Blesku či Aha – mediálního domu CNC – 900 tisíc korun, od vydavatelství Mafra 700 tisíc korun, od Vltava Labe Media 250 tisíc korun. S vydavatelstvím Economia uzavřela mimosoudní dohodu, její podobu strany nezveřejnily. Od státu dostane 2,27 milionu korun plus úroky.