Zchátralý zámek ve Ptení chce koupit místní obyvatel. Prostějovská radnice ho prodá za tři miliony

„K aktuálně vyhlášenému záměru prodeje přijalo město celkem dvě nabídky, přičemž městem stanovené podmínky prodeje splňuje pouze nabídka pana Hudečka. Uhradil i požadovanou kauci 320 tisíc korun,“ uvedl primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). Nabídnutá cena je vyšší než odhadovaná hodnota této nemovité kulturní památky, která podle odborníků činí 3,2 milionu korun.

O odkoupení zámku ve Ptení v předchozích letech uvažovalo několik zájemců. „Většina z nich by ovšem upřednostnila koupi zámku za symbolickou kupní cenu. Nabídka převodu zámku byla učiněna i obci Ptení, která ji ale neakceptovala, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků potřebných na rekonstrukci zámku a jeho další provoz,“ uvedl Pospíšil.

Hudeček chce zámek ve Ptení zrekonstruovat v renesančním stylu. „Zámek by byl otevřen veřejnosti, konaly by se zde výstavy, hudební vystoupení, kulturní akce, autorská čtení, svatby, a podobně. V části zámku by chtěl zřídit čajovnu,“ dodal Pospíšil.