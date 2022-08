Školní kuchařky se učí vařit bez lepku. Speciální stravu nabízí zatím asi jen deset procent jídelen

Bramborové šišky s mákem, lasagne nebo rajská omáčka mohou na první pohled vypadat jako běžná jídla, přitom ani jedno z nich nemusí obsahovat lepek. Jak je správně připravit, se učí školní kuchařky na speciálním kurzu. „Chtěla jsem si ještě ty zkušeností trochu víc prohloubit, protože jsou nové technologie, suroviny. Člověk se musí učit celý život,“ řekla účastnice kurzu, kuchařka ze ZŠ a MŠ Horní v Brně Anna Vizinová.

Cílem projektu „Umíme to bez lepku“, na kterém se podílí Asociace školních jídelen a brněnská střední zdravotnická škola, není jen příprava dietních pokrmů, ale také větší důraz na zapojení dětí do kolektivu. „Aby se zlepšila sociální interakce mezi dětmi i při těchto běžných činnostech, jako je školní stravování. Nebudou si muset nosit krabičky, které by si musely ohřívat a být tak mimo společné prostory ostatních žáků,“ poznamenala ředitelka SZŠ a VOŠZ Merhautova Brno Marcela Křiváková.