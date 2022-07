Přípravy na Colours of Ostrava vrcholí. Podnikatelé doufají, že smažou ztráty z covidových let

Jen na pomocné práce při stavbě areálu je potřeba dvě stě padesát lidí a k nim řadu odborných profesí. Po dvouleté pauze se sháněli těžce. „Změnil se trh práce. Je nedostatek lidí, dopravců, některé věci váznou a nejsme je schopni dostat ve správném termínu. Náklady vyrostly, bohužel ceny vstupenek jsou jako v roce 2019,“ říká ředitel areálu Colours of Ostrava Dan Krečmer.

„Výbava pódia je trochu jiná, je tam jiný světelný park, lepší zvuk. Vždycky se snažíme, aby byl zážitek o trošku lepší,“ popisuje technický ředitel Colours of Ostrava Josef Ženíšek.

Chystají se penziony i restaurace

Na festival Colours of Ostrava se chystají i podnikatelé. Po dvou letech čekání doufají, že se jim alespoň trochu podaří stáhnout ztráty z pandemie. Restaurace, občerstvení, taxikáři i poskytovatelé ubytování budou z největšího festivalu ve městě těžit.

Některé podniky budou zažívat atmosféru Colours of Ostrava úplně poprvé, například nová kavárna v Centru Ostravy. Prodlouží pracovní dobu a posílí personál. „Zatím to ladíme, posilovali jsme směny jak v kuchyni, tak za barem, tak se uvidí,“ uvedla spolumajitelka kavárny Kristýna Schoferová.

Markéta Hejlová provozuje apartmány v Ostravě a potvrzuje, že plno je během všech větších festivalů. „Apartmánový dům jsme otevřeli v loňském roce a už jsme měli plno na všechny termíny festivalů v Ostravě,“ řekla. Sehnat ubytování je v těchto dnech problém nejen v Ostravě. Plno hlásí i hotely a apartmány v okolí.

Speciální souprava Colours expres

České dráhy vypraví pro návštěvníky festivalu speciální vlaky. Takzvaný Colours expres bude vypraven ve středu, první den festivalu, z Prahy. Po skončení akce odvezou účastníky dva vlaky, první vyjede z Ostravy v neděli nad ránem a druhý krátce před polednem.

Speciální souprava Colours expres bude ve středu vyjíždět z pražského hlavního nádraží v 10:33. Na nádraží Ostrava střed, které je v těsné blízkosti festivalového areálu, by spoj měl dorazit krátce před 15:00. „Cestující se mohou naladit na festivalové dění už na palubě vlaku, kde budou za jízdy probíhat první živá hudební vystoupení. Velkou výhodou je, že už ve vlaku si budou moci cestující vyměnit vstupenku za pásku na ruku, a vyhnout se tak čekání před vstupem do areálu,“ uvedla mluvčí drah Vanda Rajnochová.

Nabitý program

Na festival zamíří kapely a hudebníci různých žánrů z 32 zemí. K hlavním festivalovým hvězdám budou kromě Martina Garrixe patřit The Killers, Twenty One Pilots, LP, Franz Ferdinand, Meduza nebo Kings of Convenience. Součástí festivalu bude i tradiční mezinárodní fórum Meltingpot, na které přijede více než dvě stě řečníků z celého světa, půjde o výrazné osobnosti vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a dalších oborů.

Kapacita areálu je podle pořadatelů vyprodána z devadesáti procent. Vstupenky tak budou k dispozici i na místě. V platnosti zůstávají vstupenky zakoupené na ročník 2020 a 2021. Festival potrvá do soboty.