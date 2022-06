Ostravský dopravní podnik zmodernizuje část tramvajové trati v Porubě. Bude méně hlučná

Výluky a omezení

Všechny tramvaje jedoucí do Poruby budou o prázdninách odkloněny do Martinova. Cestující budou muset na zastávce Třebovická přestupovat na náhradní autobusovou dopravu. Autobusy budou přes týden ve špičce jezdit každé tři minuty a mimo špičku co pět minut.

Kvůli výluce budou mít tramvaje číslo 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17 a 18 a autobusy 26, 43, 46 a 59 upravené jízdní řády. Autobusy také v celé trase nahradí tramvaje na lince číslo 5 z Vřesinské do Budišovic. Náhradní dopravu bude DPO provozovat svými vozy, ale řidiče musí najmout i od jiných dopravců.

Pro auta bude omezen průjezd křižovatkami ulic Opavské, Martinovské a Francouzské, Opavské a 17. listopadu a Opavské a Sokolovské. V Opavské se bude jezdit v jednom pruhu. Další informace jsou na internetových stránkách dpo.cz.

Baránková připomněla, že současně se bude nedaleko stavět kruhový objezd na křižovatce Francouzské ulice u Jilemnického náměstí. „Obě stavby se snažili všichni zúčastnění zkoordinovat tak, aby souběh staveb, uzavírky a dopravní omezení byly co nejkratší. Z původních zhruba šesti měsíců, o kterých se uvažovalo, jsme na měsících dvou, a ještě prázdninových měsících, kdy doprava vždycky v celém městě poklesne,“ řekla starostka. Dopravu v Opavské ulici v současné době komplikuje i oprava mostů přes Odru.