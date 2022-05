Tučapy nemají dost pitné vody. Na vině je sucho a vykácení lesa

Hlavní zdroj, ze kterého obec napájí vodojem, jsou jímací zářezy, studně, v místní části Brandlín. Jsou u lesa, který se předloni a loni vykácel kvůli kůrovci.

„Voda se tam tedy obrovsky odpařuje. A za poslední dobu tady hrozně málo pršelo. V minulém týdnu, kdy Český hydrometeorologický ústav vydal prohlášení, že může spadnout poměrně hodně vody, tak u nás spadlo sedm milimetrů, a rybníky vedle jsou na polovičním stavu,“ popsal starosta Pavel Novák (SDH Dvorce).

Z hlavního zdroje vody by měla mít obec denně šedesát až osmdesát metrů krychlových vody do vodojemu, teď je to zhruba třetina. Zatím využívá náhradní zdroje, vrtů v jižní části obce. Vznikly i proto, kdyby voda chyběla. „Když to těmi vrty tlačíme do vodojemu, prodražuje se ta služba jako taková, protože energie dnes není nic levného,“ dodal.