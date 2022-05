Komunikuje hlavně dotykem. Hluchoslepá dívka zvládá výuku ve škole i sport

Dívka chodí do třídy s ostatními dětmi. Celou dobu ji ale provází její učitelka Zuzana Pavliňáková. Popisuje jí pomocí dotyku rukou, co se kolem děje. „Takto probíhá výuka všech vyučovacích předmětů ve škole. Nepotřebuje žádnou redukci učiva, zatím všechno zvládá podle plánu,“ říká učitelka.

„Každá aktivita je nějak přizpůsobená pro Karolínku, aby ji mohla zvládnout, vesměs u každé potřebuje nějakou asistenci. Každopádně se snažíme, aby co nejvíc věcí, co dělají zdravé děti, mohla dělat i ona. Tento rok stála na lyžích, chodí bruslit s taťkou,“ popsala Karolínina matka Andrea Kravčáková.

V první třídě už dokáže napočítat do sta. Ruce učitelky pouští jen párkrát za den, například když se potřebuje nasvačit. „Byla to i pro mě veliká výzva. Nedokázala jsem odhadnout, jestli třeba brzy profesně nevyhořím, ale zatím se to neděje. Ta spolupráce s Karolínkou je perfektní, je to velice pozitivně naladěné dítě a v průběhu dne zažijeme spoustu legrace,“ poznamenala učitelka.

Škola pro hluchoslepé v Česku není

V Česku není žádná škola pro hluchoslepé děti. Navštěvují tak školu podle toho, které z jejich postižení je závažnější. U Karolíny jde o zrak. Rodiče ale chtěli, aby zůstala v Porubě, kde chodila i do školky. „Rozhodnutí přijmout Karolínku jsem konzultoval s mnoha odborníky v České republice. Aktuálně nevím o jiném hluchoslepém dítěti,“ řekl ředitel ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava-Poruba Libor Suchoň.

Společnost pro hluchoslepé LORM evidovala minulý rok v Česku 231 hluchoslepých lidí, většinu z nich v seniorském věku.