Případ vážného zranění malého chlapce psem na Petříně posoudí Městský soud v Praze

Proti tomu, že by měl jít do vězení, se odvolal Jaroslav Pasteliak, nepravomocně odsouzený za útok psa na malého chlapce na pražském Petříně. Případem se tedy bude zabývat Městský soud v Praze. České televizi to sdělila rejstříková vedoucí soudu Jana Strculová. Za těžké ublížení dostal muž v první instanci desetiměsíční trest. Kříženec takzvaných bojových plemen loni prokousl dítěti hrudník a způsobil mu tříštivé zlomeniny žeber. Pasteliak uváděl, že pes není jeho, a vinu odmítal.