Jablonečtí zastupitelé se postavili proti průzkumu a těžbě kamene v Rádle. Bojí se o životní prostředí

Zastupitelé uložili primátorovi Jablonce Jiřímu Čeřovskému (ODS), který materiál předkládal, aby předal nesouhlas s průzkumem a těžbou ministerstvu zemědělství, podniku Lesy ČR, na jejichž pozemcích se průzkum prováděl, a také Libereckému kraji.

Zároveň vyzvali orgány Libereckého kraje, aby deklarovaly svůj nesouhlas s možnou těžbou v lokalitě Hradešín kvůli ohrožení životního prostředí, mezinárodní cyklistické dopravy na trase Odra–Nisa i možnému ohrožení zdrojů Vratislavické kyselky. Stejné stanovisko už začátkem března schválili zastupitelé Rádla a jednat o něm budou také v Rychnově.

Na průzkum v blízkosti Rádla upozornili na počátku letošního roku tamní obyvatelé, když v lese jen pár set metrů od zástavby začaly vrtné soupravy a těžká technika sondovat zásoby kamene pro společnost České štěrkopísky Praha. Na obecním úřadu v Rádle ani na magistrátu v sousedním Jablonci nad Nisou o tom ale nic nevěděli. „Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal, nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, a o žádném dopise nevíme,“ řekl starosta Rádla Miroslav Šikola (nestr.), do jehož katastru pozemky spadají.