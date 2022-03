Oáza klidu v zahradě. Hospic v usedlosti Cibulka navrhne pro nadaci studio Petr Hájek Architekti

Nadace chce historicky citlivě opravit stávající budovy usedlosti a přistavět novou budovu, kde se bude nacházet zdravotnická část. „Návrh prezentuje pietní obnovu historické usedlosti se současně citlivě řešenou novou zástavbou, která původní usedlost nezastiňuje a neumenšuje. Zároveň je nová zástavba kultivovaně zapojena do východní zahrady, kde splývá s terénem,“ uvedla porota soutěže ve stanovisku k vítěznému návrhu.

„Základní věcí pro nás bylo, jak se podařilo skloubit historického ducha místa, který tady nepochybně je, s funkčním účelem, který sem chceme vtisknout,“ uvedl k návrhu Vlček. Dodal, že všech pět finálních návrhů bylo kvalitních a výběr byl náročný. „Přišlo nám, že to je největší propojení historie, přírody i funkčního uspořádání,“ doplnila jeho manželka Katarína.

Společné prostory i dostatek soukromí

Dodala, že zásadní pro výběr bylo například to, aby každý pokoj hospice měl vlastní terasu nebo zahrádku a přímý přístup do zahrady. Vnitřní prostory pak musely nabízet zároveň dostatek společných prostor a soukromí. „Nebylo úplně snadné to všechno zohlednit a panu architektu Hájkovi se to asi povedlo nejvíc, i když v každém návrhu bylo něco super,“ řekla.

Nové křídlo s hospicem bude přímo u parku. „Chceme umožnit, aby se děti dívaly do korun stromů, mohly co nejsnáze a bez jakýchkoliv bariér několikrát denně vyjít nebo i na kolečkovém křesle či s postelí na kolečkách vyjet do přírody,“ sdělila ředitelka nadace Ivana Plechatá. Ke stavbě bude nutná změna územního plánu, kterou nedávno doporučili ke schválení zastupitelé Prahy 5.