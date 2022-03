Ústeckému kraji se podařilo prodat zámek v Liběšicích. Vydražil se za 27 milionů

Dražby liběšického zámku se zúčastnili tři zájemci, jenom dva z nich však přihazovali. Do příklepu učinili 58 podání. Barokní památku, která naposledy sloužila jako ústav pro mentálně postižené, poprvé nabídl kraj v roce 2017 za 40 milionů korun. Cena ale postupně klesala, úspěšná byla až úterní dražba, která byla dvanáctá v pořadí. Kupec musí nyní do třiceti dnů složit peníze na účet kraje.

Vydražit se kraji podařilo také budovy garáží s pozemky v Mostě-Velebudicích za 6,2 milionu korun a administrativní budovu s pozemky ve stejné lokalitě za 22,7 milionu korun. „Upřímně, nečekal jsem, že hned napoprvé vydražíme tři z pěti nabízených nemovitostí. Je fakt, že nám nahrává aktuálně příznivá situace na trhu s realitami a také přechod na moderní způsob dražení,“ řekl k aukci krajský radní Tomáš Rieger (ODS).

Zámek byl dlouho nevyužívaný a chátral. Vedení kraje tak nyní doufá v nápravu letitého problému. „Jsem moc rád především za to, že poté, co bude novým vlastníkem liběšického zámku doplacen zbytek ceny, přejde tento do soukromých rukou a nový vlastník pro něj jistě bude mít odpovídající využití. To kraj neměl a objekt proto chátral,“ dodal radní. Další elektronickou dražbu se kraj chystá uspořádat do tří měsíců.