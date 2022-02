Křivoklátsko si zaslouží být národním parkem, zabezpečí mu to nejlepší ochranu, říká biolog Storch

Podle Storcha vyhlášení národního parku neznamená zakáz vstupu. „ Vznikne rada parku, která bude rozhodovat o tom, jaký režim bude fungovat. Budou v ní zastoupeny i místní samosprávy, není důvod předpokládat, že by tam například nesměli chodit lidé,“ poznamenal.

Místní obce a lesníci mají obavy

Místním samosprávám i Lesům ČR se záměr vyhlásit národní park příliš nelíbí. Obávají se možných omezení a stěžují si, že s nimi záměr nikdo dostatečně nekonzultoval. „Chápu ty obavy, ale myslím si, že jsou docela liché. Stále ještě existuje velká možnost pořádat debaty a o věci diskutovat,“ míní biolog.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková říká, že pokud je kvalitně vyhlášený národní park, tak se dá skloubit ochrana přírody i sociální a ekonomické stimuly. „Je důležité, aby se dohodlo přesně, jaký bude režim hospodaření a vstupu do lesů. Dobré je si taky uvědomit, že park je vymyšlený tak, aby v něm ležela jenom jedna vesnice, to je ta Karlova Ves, jinak všechny jsou na okraji. Konflikt s obcemi by nemusel být nějak velký,“ řekl Storch.

Podle biologa by se v oblasti měla zachovat bezzásahovost, ale ne úplně všude. „Speciálně v těch oblastech, které patří ke kulturní krajině. Tam předpokládáme, že bude na některých místech dokonce aktivní lidský management, který může simulovat i katastrofy. Příroda občas potřebuje nějaké narušování, ale režim narušování je věc našeho rozhodnutí,“ vysvětlil biolog.