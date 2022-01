Na brněnské Riviéře bude v nové nafukovací hale možné hrát plážový volejbal i v zimě

Cena za hodinu pronájmu je vyšší než v létě kvůli tomu, že je potřeba topit a svítit. Ve všední dny bude hala otevřená zpočátku od 14:00 do 22:00, o víkendu od rána. V případě zájmu je možné provozní dobu i prodloužit.

Chystají se další úpravy koupaliště

Prostor pro plážové volejbalisty se rozšířil na Riviéře už loni v létě. Před zahájením sezony se totiž zvýšil počet kurtů ze čtyř na šest. Celkově Starez - sport investoval do tohoto vylepšení přes osm milionů korun a chystá další úpravy zázemí koupaliště včetně stavby nové hlavní budovy.

Zimní sezona by měla v hale trvat do konce dubna a počítá se s tím, že od května už se bude hrát pod širým nebem až do září. Montáž i demontáž haly má trvat tři dny.