Opilá řidička narazila na Zlínsku do policejního auta, dva policisté jsou zranění

Nehoda se stala v neděli po jedné hodině ráno. „Řidička osobního vozidla Opel při jízdě ve směru od Zlína do Želechovic zřejmě vlivem silné podnapilosti nestihla zareagovat na odstavený automobil dopravních policistů se zapnutými výstražnými světly i majákem a narazila do něj. Ve služebním vozidle v tu dobu seděli dva policisté, kteří právě prověřovali okolnosti jiné dopravní nehody, srážky se zvěří. Vlivem nárazu utrpěli oba policisté zranění, se kterými je záchranáři převezli do nemocnice. O jak závažná zranění půjde, bude zřejmé až v následujících týdnech,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policisté jsou v pracovní neschopnosti

Oba policisté jsou nyní v pracovní neschopnosti. „Žena utrpěla lehké zranění. Okolnosti dopravní nehody museli přijet prověřit dopravní policisté ze Vsetína. Dechová zkouška u řidičky byla pozitivní s hodnotou vyšší než dvě promile alkoholu. Policisté ženě na místě zadrželi řidičský průkaz. Škoda na obou vozidlech je předběžně vyčíslena na 170 tisíc korun,“ uvedla Kozumplíková.

Žena je nyní podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Trestně právní kvalifikace se může podle mluvčí ještě s ohledem na závažnost zranění policistů změnit.