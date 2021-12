Turnovské muzeum po pětiměsíční rekonstrukci zpřístupnilo kabinet granátového šperku

Novinkou v expozici jsou raritní sbírka sportovních vyznamenání zdobených českými granáty ze začátku 20. století nebo klenotnické kreace turnovského rodáka Františka Khynla, který mimo jiné pracoval i pro newyorské věhlasné klenotnické firmy Tiffany a David Webb.

Od klasicismu až po současnost

Stálá expozice granátového šperku je řazena chronologicky od klasicismu ze začátku 19. století až po současnost. „Je vždycky dobře ukázat nějaký posun v designu,“ řekl Cogan. V expozici je i diadém, náušnice a brož s granáty a sladkovodními perlami zhotovené kolem roku 1835, které muzeum označuje za nejhezčí biedermeierovou soupravu v českých sbírkách.

Nechybí ani ukázky nýtkové techniky ze 60. let 19. století. „Která umožnila vedle sebe zasadit i malé kameny do poměrně jednolité plochy bez toho, že by tam byl přebytek kovu,“ dodal kurátor expozice.