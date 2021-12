Pražská zoo chce jako první v zemi chovat tasmánské vombaty. Sameček Cooper už se zabydluje

Pražská zoo se podle svého ředitele Miroslava Bobka chce zaměřit na chov tasmánských vombatů. „Do Darwinova kráteru jsme počítali jako s takovými vlajkovými druhy nejenom s ďáblem medvědovitým čili tasmánským čertem, ale také s vombatem obecným, konkrétně s jeho tasmánským poddruhem,“ nastínil Bobek.

Sameček Cooper do Prahy dorazil ve středu 8. prosince a návštěvníci zoo ho budou moci vidět v expozici pravděpodobně od poloviny ledna 2022. Přibýt by k němu měla i samička. Podle plánů vedení zahrady by měla přicestovat přímo z Tasmánie. Její příjezd podle zástupců zoo zkomplikovala a zpozdila pandemická situace. Od jara 2022 budou v expozici umístění i dva vombati kontinentálního poddruhu. Ti ale pobudou v pražské zoo jen krátkodobě.

Sameček je aktivní a velmi kontaktní

Sameček Cooper se narodil v červenci 2020 v hannoverské zoo a je prvním potomkem tamního chovného páru – tříleté samice Mayi a pětiletého samce Kellyho. Podle chovatele Davida Valy je Cooper velmi kontaktní, a i když jsou vombati soumračná až noční zvířata, je pražský vombat aktivní i v době oběda. Tou dobou podle chovatele dostává svou krmnou dávku, která sestává mimo jiné z batátů, kukuřice a další zeleniny.

Tasmánské vombaty dosud chová v Evropě sedm zoologických zahrad. Pražská zoo je tak osmou evropskou a první českou zoo, kde budou návštěvníci moci vombata tasmánského poddruhu obdivovat.