Na Černém Mostě se otevřelo zatím největší parkoviště P+R v Praze. Pojme téměř devět set aut

V Chlumecké bylo původně běžné parkoviště s asi třemi sty místy. Na jeho ploše nyní stojí parkovací dům. Z celkového počtu je osmdesát devět míst určeno pro parkování aut na plyn. Dalších dvaadvacet míst je vyčleněno pro handicapované a osmnáct místo pro rodiče s dětmi, což jsou speciální širší místa. Osm míst bude sloužit pro nabíjení elektromobilů. V domě je i dvacet osm míst pro motocykly a uzamykatelné místo, kam si mohou cyklisté uložit svůj bicykl. Řidiči na Černém Mostě zaplatí za den padesát korun a sto korun za noc.

„Parkovací dům nabízí místa pro auta, která by jinak musela jet do centra. Parkoviště je jen pár minut chůze od konečné stanice metra Černý Most. Plošná a P+R parkoviště jsou v rámci městské infrastruktury důležité dopravní stavby,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Méně zaparkovaných aut v ulicích

Radnice Prahy 14 si od zprovoznění parkovacího domu slibuje úbytek aut přespolních řidičů ve svých ulicích. „Praha 14 nemá zřízeny zóny placeného stání, takže v našich ulicích není žádná regulace, která by byla funkční,“ řekl místostarosta Petr Hukal (Piráti).

Problémy má radnice zejména v ulicích v blízkosti stanic metra, a to v docházkové vzdálenosti tři sta metrů. Na Praze 14 vzniklo v nedávné době dalších sto míst na Chlumecké, kde byl zrušen nevyužívaný odstavný pruh, ve kterém řidiči již neoprávněně parkovali. Další dvě desítky míst vznikly u tramvajové smyčky na Lehovci.