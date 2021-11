Domašínu na Rychnovsku se uleví od kamionů, obchvat je hotový

Obchvat je přeložkou silnice druhé třídy 321 mezi Častolovicemi a Solnicí a je dlouhý dva kilometry. Jeho výstavba trvala od podzimu roku 2019. Náklady na ni společně s výkupy pozemků, archeologickým průzkumem a projektovými pracemi vyšly na více než 116 milionů korun s DPH. Z toho zhruba devadesát milionů korun připadlo na samotnou stavbu.

„Provoz mezi Solnicí a Častolovicemi bude plynulejší a bezpečnější pro všechny motoristy, ale především se velmi uleví místním občanům, které zatěžovala nadměrná kamionová doprava. Dopravní situaci v okolí průmyslové zóny řešíme komplexně pomocí celé řady obchvatů, jejichž výstavbu připravujeme,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Stavba byla součástí státních investic do infrastruktury v zóně Solnice-Kvasiny. Její financování kraji pokryl Státní fond dopravní infrastruktury.

Přes Domašín dosud jezdila osobní i těžká nákladní doprava ve směru od Hradce Králové do průmyslové zóny, kde vedle automobilky Škoda Auto působí i její dodavatelé a další firmy. Komplikací v zimě navíc bývalo značné stoupání v části vozovky v Domašíně.

Součástí stavby jsou i dvě retenční nádrže, které budou odvádět dešťovou vodu ze silnice do Třebešovského potoka. V odvodňovacích příkopech, které svádějí vodu do nádrží, se nachází lapače splavenin. Do nich je možné vsadit norné stěny a v případě havárie zachytit ropné látky dříve, než by vtekly do koryta.