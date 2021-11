Holešovský zámek opět vystaví betlémy. Lidé si je však budou moci prohlédnout jenom přes sklo

Lidé uvidí práce valašského řezbáře Josefa Heji a také dvou současných umělců, Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk a Jana Cvešpera ze Slavičína. „Jednotlivá díla jsou přitom velmi různorodá. V galerii za sklem si veřejnost prohlédne betlémy vyřezané a rozložené tradičně na jednotlivé figurky, betlémy skříňové, reliéfy a basreliéfy a betlémy vyřezané do kmene,“ doplnila Podhajská.

Autorkou aranžmá, které je letos stylizované do tradičních teplých barev českých Vánoc, tedy červené, zelené a zlaté, je Lenka Jagošová. Výstava bude volně přístupná každý den kromě 24. prosince, a to od 9:00 do 19:00. Potrvá do 7. ledna příštího roku.