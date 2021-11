Slatinice nabízí možnost ubytovat handicapované, naopak ve Lhotě pod Kosířem o tom nechtějí slyšet

Ve dvou domácnostech žije v Měrotíně od jara dohromady dvanáct lidí s mentálním nebo i tělesným handicapem. Čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu jsou s nimi ošetřovatelky. Do nového bydlení se klienti přestěhovali z domova v nedalekých Nových Zámcích. „Nejsou tady ve stresu, jako když jich bylo pohromadě více na zámku. A tady to vnitřní uzpůsobení nového domu jim dodává klid,“ řekl ředitel domova v Nových Zámcích Jan Šenk.

„Pokud by došlo k výstavbě zařízení pro 12 osob s mentálním nebo tělesným postižením, pak tento záměr zcela odporuje charakteru venkovského bydlení pro rodiny s dětmi a došlo by k zásadní změně charakteru bydlení,“

„My jsme občanům i místní části Lhota pod Kosířem přijeli velmi detailně vysvětlit náš záměr, Nebylo čeho by se měli jakkoliv obávat,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek (KDU-ČSL).

Naopak v Měrotíně záměr přijali s pochopením. „Tady nebyly žádné obavy. Oni chodí na procházky, někdy je potkáme u obchodu a je tu ticho, žádné problémy,“ poznamenala jedna z obyvatelek Měrotína.

Ve Slatinicích hledají pozitiva

S nabídkou bydlení přišlo i vedení Slatinic. „Spíš než aby to obci ublížilo, tak jí to pomůže. A tak jsme se rozhodli zjistit víc a zkusit s krajem jednat o tom jak by to mohlo být u nás,“ řekl starosta Slatinic Ondřej Mikmek (KDU-ČSL). Kraji by obec mohla prodat dům služeb na návsi, zůstala by v něm ale ordinace lékaře nebo klubovna seniorů.

Dvě domácnosti po šesti lidech by po rekonstrukci měly vzniknout v původně hospodářských budovách. A stejně jako v Měrotíně, i tady by měli klienti k dispozici malou zahradu. Slatinice ale chtějí od kraje záruku, že se v budoucnu podoba služby nezmění.