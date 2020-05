Část obyvatel Drahanovic nechce za sousedy lidi s postižením. Sepsali petici

Podle vedení kraje ale není plán postavit v Drahanovicích chráněné bydlení nic nového. „Jednání o tomto zařízení běží od roku 2017. Takže tam není něco, co by teď spadlo z nebe,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Proti záměru kraje se v petici postavilo přes tři sta lidí, což je zhruba pětina obyvatel Drahanovic.

Zatím je to zarostlá plocha na okraji nově zastavěné části Drahanovic. Olomoucký kraj by na ní chtěl vybudovat bydlení pro dvanáct mentálně postižených. Ti by se tam měli přesunout z velkého zařízení v Nových Zámcích na Litovelsku. Část místních s tím ale nesouhlasí. „Oni nám zatajili, že něco takového mají v úmyslu už při koupi těch parcel, to mě nejvíc naštvalo,“ postěžoval si jeden z místních obyvatel.

„Domníváme se, že dům pro osoby s takto vážným zdravotním postižením, není vhodný do rodinné zástavby a radikálně by ovlivnil a zhoršil kvalitu života všech obyvatel Drahanovic, nebyl by již možný volný pohyb dětí v této lokalitě, zároveň by došlo ke snížení hodnoty současných nemovitostí,“

Vedení kraje i Domova pro osoby se zdravotním postižením Nové Zámky petice zaskočila, protože už před několika měsíci v obci vysvětlovali, kdo by se měl nastěhovat. A že klienty budou mít nepřetržitě na starosti ošetřovatelé. „My jsme obyvatele obce zvali na Nové Zámky, ať se přijedou podívat a zjistí si okolnosti a seznámí se s klienty, kteří by se tam měli přistěhovat, ani nevím, že by někdo přišel,“ řekl ředitel domova Jan Šenk.

Podobně protestují i obyvatelé v Náměšti na Hané

„Máme přislíbené jednání s krajem, do té doby asi nemá význam se vyjadřovat, protože nevíme co a jak,“ řekl člen petičního výboru Martin Polách. „Já si s nimi rád sednu a řeknu jim maximum informací, které budu vědět. K zodpovědnosti se hlásíme, ale musí se hlásit k zodpovědnosti i druhá strana,“ podotkl hejtman kraje.

Dům pro handicapované by měl stát skoro na dohled od Náměště na Hané, dalšího místa kam by se část klientů z Nových Zámků měla přesunout. Kvůli nevoli místních obyvatel kraj řeší, jestli a kde se vůbec bude stavět. Radnice navrhla kraji jiný pozemek, jasněji má být do konce června.