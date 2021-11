V Ústí nad Labem se budou testovat samořiditelná auta. Město za okruh zaplatí 35 milionů

Momentálně vzniká virtuální kopie několika ulic, které budou samotný pětikilometrový testovací okruh tvořit. „To proto, abychom tu realitu mohli otestovat dříve, než to přijde do provozu,“ vysvětlil manažer simulátoru dopravní fakulty ČVUT Ondřej Piksa.

Ústecké ulice si díky virtuálnímu modelu budou moci projíždět vědci ze všech koutů světa. Řídicí jednotky budou programovat pomocí trenažéru. Prototyp, který by pak mohl jezdit ve městě, by i tak musel mít řidiče, například proto, že to nařizuje zákon.

„Ještě dlouho to autonomní auto nebude jezdit samo, protože to prostě není možné. Každou chvíli vám někdo může skočit z chodníku na silnici,“ řekl vedoucí děčínského pracoviště dopravní fakulty ČVUT Ondřej Smíšek.

Výzkumníci, kteří budou na prototypu vozidla pracovat, by měli data sbírat přímo v městském provozu.

Samořiditelné autíčko v ústecké zoo

Zmenšené auto, které nikdo neřídí, momentálně projíždí i zoologickou zahradou v Ústí nad Labem. Na základě dat z malého vozítka získají odborníci podklady pro vznik virtuální mapy.