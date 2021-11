Soud zamítl žalobu OKD na firmu NWR a Bakalu. Těžební společnost po nich žádala skoro 25 miliard

OKD podala žalobu v roce 2016, poté co se firma dostala do úpadku. Do potíží se společnost dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama, věřitelé pak přihlásili pohledávky za více než 23 miliard korun.

Firma poté prošla reorganizací. Doly a provozní majetek byly vloženy do nové společnosti, jejímž majitelem se prostřednictvím své firmy Prisko stal v roce 2018 stát. Později se přejmenovala na OKD, zatímco v původní OKD zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli a její název se změnil na Správa pohledávek OKD.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžba ale postupně končí, protože se nevyplácí. Firma už využívá jen dvě šachty Dolu ČSM na Karvinsku, kde se má těžit minimálně do konce příštího roku. Pracuje tam přes 3500 lidí.