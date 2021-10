Modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou začne příští rok. Součástí bude i odbočka na letiště

O modernizaci dráhy se mluví víc než dvacet let. Stávající je jednokolejná a neelektrizovaná. To by se teď mělo změnit, stavebníci především rozšíří trať z jedné na dvě koleje a elektrifikují ji, což by mělo urychlit cestu do Prahy, kam řada obyvatel Kladna dojíždí za prací. Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody je proměna spojení Kladna a Prahy přes pražské letiště projektem desetiletí.

„V rámci stavby bude ponechán jeden železniční přejezd na ulici Františka Kloseho. I Wolkerova ulice je pro nás velkým tématem. Řešíme majetkoprávní vypořádání, musíme tam vykoupit nějaké pozemky, abychom mohli udělat mimoúrovňové křížení, věřím, že se nám to podaří,“ řekl ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl.

Klíčová budou záchytná parkoviště

Modernizováno bude přes pět kilometrů trati. Součástí tendru Kladno –⁠ Kladno Ostrovec je i vybudování parkoviště pro tři sta aut, bezbariérové přístupy, nová nástupiště a další. Záchytná parkoviště považují samosprávy okolních obcí za klíčová. „Nazvali jsme to salámovou metodou, v tom smyslu, že to bude kombinace staré trasy s přístavbou nové trasy,“ řekl Jiří Svoboda. Projekt zahrnuje i rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Kladno, která dostane důstojnější podobu, dodal Svoboda. Stavebníci také upraví budovy na zastávce v Ostrovci.

Z největšího středočeského města a okolních obcí denně dojíždí do metropole přes šestnáct tisíc lidí. Nyní trvá cesta vlakem z Kladna na Masarykovo nádraží téměř čtyřicet minut, za osm let to má být méně než půl hodiny.