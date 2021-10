V Ostravě vyroste nový most podle návrhu architekta Kouckého

Most bude sto metrů dlouhý a sedmnáct metrů široký a rozdělen bude na tři samostatné části. Uprostřed bude dvoupruhová vozovka a na konzolách po stranách budou dva chodníky pro chodce i cyklisty.

„Ze všech více než jedenácti set mostů, které má Moravskoslezský kraj ve správě, jich je větší polovina v dobré kondici. Zhruba pětina se jich ovšem nachází ve stavu, který vyžaduje opravu. Mezi ně patří i most přes řeku Ostravici v centru Ostravy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO), který uvítal, že se město do rekonstrukce zapojí.

„Náklady na demolici a stavbu mostu by se měly pohybovat do dvou set milionů korun (bez DPH). Dohodu musí ještě schválit orgány města i kraje,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Most Na Karolině je v neuspokojivém technickém stavu. Jeho vlastníkem je sice kraj, ale nachází se v části města, která se významně rozvíjí. Vznikají v ní například nové objekty pro Ostravskou univerzitu. Město se proto dohodlo s krajem, že nechá nový most vybudovat a kraj se bude podílet na jeho financování.

Koucký: Mosty byly vždy vrcholem umu stavitelů

„Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Bez ohledu na dobu, ve které vznikaly, byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy jsou města samotná charakterizována svými mosty,“ řekl architekt Koucký.

Připomněl, že nový most bude spojovat dvě části Ostravy – Moravskou a Slezskou. „Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou,“ doplnil architekt.

Koucký se navrhování mostů věnuje řadu let. K jeho nejznámějším dílům patří Trojský most v Praze či Mariánský most v Ústí nad Labem.