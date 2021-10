Zastavte dětské exekuce, vyzývá obce Plzeňský kraj. V regionu jich je nejvíc z celého Česka

Příkladem je exekuce na tříletého chlapce z Chodova. „Začalo to tím, že jsem se odstěhovala z pronájmu k mamce. Byla to těžká situace, kdy jsem na tohle nemyslela. Přišel mi dopis, že syn i já máme exekuci. Sdělili mi, že částka z třinácti set se teď pohybuje kolem pěti tisíc. Pokud je do tří dnů neuhradím, tak to bude přibližně deset tisíc,“ popsala svou zkušenost paní Silvie.

„Já jsem přesvědčena o tom, že vymáhání dětských dluhů za komunální odpad je protiústavní,“ řekla advokátka dnes už devítiletého chlapce Kristýna Dolejšová Kabelová. Postup obcí je podle ní špatný. „V tomto by měly zafungovat i kraje, a nějakým způsobem v rámci té dozorové činnosti nad obcemi jim dát pokyn k tomu, aby dětské exekuce za komunální odpad zastavily,“ dodala.

Změna legislativy

V letošním roce se v souvislosti s dětskými exekucemi změnila legislativa. Nyní už není možné, aby exekutoři zahájili exekuční řízení u dítěte, které je mladší osmnácti let v případě, že je jeho dluh vyšší než jeho jmění. To ale neznamená, že se automaticky dluhu zbavuje, dlužníkem se totiž stává jeho zákonný zástupce.

„Povinností věřitelů, obcí, dopravních podniků a dalších by nyní mělo být zastavování dětských exekucí, ideálně plošně. Odpadá totiž zásadní argument, který jsme často slýchali a který byl spjatý s péčí řádného hospodáře, to právě novelizace občanského zákoníku ošetřuje,“ sdělil terénní pracovník společnosti Tady a teď Jakub Chabr.

Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík ale řekl, že veškerá soudní řízení se nedějí automaticky. „Na nás se nějaký věřitel obrátí se svojí pohledávkou a chce ji vymáhat. To samé by měl učinit i ten dlužník – buď, že chtějí tu exekuci nějakým způsobem řešit, to znamená zaplatit nebo splácet postupně, a nebo v daném případě říci ,podle našeho názoru je exekuce nesprávná a myslíme si, že by na nás spadal nějaký důvod exekuci zastavit,‘“ řekl.

Chodov momentálně řeší kolem stovky pohledávek u nezletilých. „Jsou to samozřejmě poplatky za odpad, ale jsou to i různé pokuty, bohužel i nezletilí páchají přestupky, nebo poplatky v našich školách,“ uvedl starosta města Patrik Pizinger (HNHRM). Zmínil také, že v současné době už pohledávky radnice vymáhá tak, jak má, to znamená po zákonném zástupci.

Pizinger podotkl, že vedení města uvítalo rozhodnutí Ústavního soudu o dětských exekucích. „Za dítě zodpovídá rodič, ten by měl také řešit jeho závazky. Nám do toho rozhodnutí (Ústavního soudu) vneslo jasno, chyběla nám ale návaznost po té legislativní stránce, kdy už naši zákonodárci ne úplně správně zareagovali,“ uvedl starosta.

Dluhy vymáhat musíme, říká starosta Chodova

Starosta Chodova ale připomněl, že města a obce se musejí chovat hospodárně a dluhy vymáhat. „Musíme dodržovat zákon. Jestliže před lety dělal zákon z dětí dlužníky, tak my jsme museli po dětech (pohledávky) vymáhat, byť nám to nepřišlo správné. Jsme rádi, že už tato situace zmizela. Ale ano, obce musejí jako řádný hospodář konat podle zákona,“ doplnil.

Město už ale změnilo poplatkový systém. Obyvatelům už neposílá složenky, ale poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu už bude součástí nájmů. „Rodiče tak budou přirozeně takto platit za svoje děti,“ řekl Pizinger.