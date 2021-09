Sedával pod ní Jirásek i Nováková. Zpívající lípa z Telecí se stala Stromem roku

Vítězná lípa završila pomyslný kruh dvaceti let ankety. Byla totiž nominována i do vůbec prvního celostátního ročníku, kdy skončila čtvrtá. „Spolu s letošním prvenstvím si odnáší i poukaz na odborné ošetření a účast v zimním mezinárodním kole, kde bude soupeřit o titul Evropský strom roku. Od 23. října zároveň nadace spouští nominace do nového ročníku ankety Strom roku. Nominujte na www.stromroku.cz a proměňte svůj strom života ve Strom roku,“ vyzvala koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.