Smiřice mají svou venuši. Hlavičku vystupující z keramické nádoby objevili archeologové u nádraží

Archeologové tušili, že by mohli narazit na významný objev. Z okolí Smiřic jsou známé archeologické nálezy už od 19. století. Místo stavby vydalo první předměty pravěkého stáří při povrchových sběrech v 80. letech minulého století. „Množství nálezů odkryté současným výzkumem, však dalece přesáhlo všechna předchozí očekávání,“ uvedl vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák. Pravěcí lidé v místě zanechali na čtyři stovky jam.

První osada v lokalitě stála okolo roku 4300 před naším letopočtem. Tehdy do východních Čech zasáhla z jižní Moravy, Slovenska a Maďarska lengyelská kultura. Podle Nováka nebyly nálezy této kultury doposud v regionu běžné. „Co do rozsahu a úplnosti nemá současný objev obdoby. Vedle keramických nádob zde zanechali tehdejší obyvatelé velké množství kamenných nástrojů. Smiřice mají i svou venuši, a to lidskou hlavičku vystupující z okraje keramické nádobky,“ řekl Novák.