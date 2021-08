České dráhy uspěly u Nejvyššího soudu v případu odškodnění za nehodu u Studénky

Dopravce se u soudů nižší instance neúspěšně domáhal výplaty pojistky za celý kamion již dříve. Za škody způsobené návěsem dráhy žádaly od polské pojišťovny dalších 34 milionů korun. S žalobou zprvu neuspěly u Okresního soudu v Novém Jičíně a následně ani u Krajského soudu v Ostravě. Oba při zvažování došly k závěru, že nehodu nezpůsobil celý kamion, ale pouze jeho přední část. Až Nejvyšší soud uznal, že ČD mají nárok na odškodněné i za škody způsobené návěsem.

Důležitou roli při rozhodování Nejvyššího soudu sehrál právě náklad, který kamion v roce 2015 převážel, a to 20 tun ocelových a hliníkových dílů. „Pokud by do kolejiště vjel jen tahač nebo by návěs nebyl naložený, byl by samotný střet a z něj plynoucí rozsah škod zjevně odlišný. Okolnost, že přímo v momentu střetu se tahač a návěs nepohybovaly, přitom nevylučuje, aby šlo o jejich provoz,“ konstatuje se v rozhodnutí Nejvyššího soudu, které cituje Česká justice.

Nehoda na železničním přejezdu ve Studénce, která se stala 22. července 2015, si vyžádala tři oběti na životech a skoro 20 zraněných. Řidič kamionu tehdy vjel na koleje v době, kdy už svítila červená světla signalizující příjezd vlaku. Kamion následně zůstal uvězněný mezi závorami a projíždějící vlak odtrhl podvozek od kabiny, která i s řidičem zůstala na místě. Zbytek tahače byl spolu s návěsem vlečen soupravou vlaku Pendolino několik set metrů.