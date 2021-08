Památkově chráněné kino v Trutnově prochází opravou. Technicky má jít o nadstandard

Podle vedení trutnovské radnice zatím v době covidu nelze předpovědět, zda bude o nové prostory kina mezi obyvateli zájem. „Před protiepidemickými opatřeními byla návštěvnost Kina Vesmír na slušné úrovni, ale vždy se to odvíjí od toho, jaká je nabídka (filmů),“ uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych (Volba pro Trutnov).

Návštěvníky by však mohlo přilákat i lepší ozvučení kina, které po rekonstrukci nabídne 3D zvuk. „Rekonstrukce přinese větší zájem o to, aby lidé chodili do kina. To, že bude kino nadstandradně vybavené po technické stránce, také přispěje k tomu, že lidé sem budou rádi chodit,“ míní Hendrych.

Lepší zvuk ale nemá být jediným lákadlem. Kino nabídne například i nové, pohodlnější sedačky a další služby.

Obnoví se Filmový festival mladých?

Provoz Kina Vesmír v Trutnově bude i nadále spadat pod Kulturní centrum UFO tak jako doposud. „Záleží samozřejmě na provozovateli, jak se mu podaří novou podobu kina zpopularizovat, a ty lidi přitáhnout,“ řekl místostarosta.

Kulturní centrum dokonce uvažuje o tom, že by se do kina mohl vrátit Filmový festival mladých, který byl oblíbený v 60. letech minulého století. „Věřím, že se to podaří zrealizovat, že i festival podobného charakteru, podobného zaměření se do Trutnova podaří přivést zpět,“ uvedl Hendrych.