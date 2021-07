Z Holešovic na Černý Most v Praze budou jezdit elektrobusy

Pro napájení budou využity měnírny Trojská a Letňany. Nové by pak mohly být na Střížkově, v Toužimské ulici a na Černém Mostě. Pro uchycení trolejí pak budou v co největší míře využívány stožáry veřejného osvětlení.

Z předběžně odhadovaných nákladů je určeno na samotnou elektrifikaci linky šest set milionů korun. Zbylých sto padesát milionů bude stát nabíjení v garážích na Klíčově. Přesná cena ale bude známa až po vypracování projektu nebo tendru na stavební firmu.

Praha chystá elektrifikaci také dalších linek. Už pracuje na nasazení trolejbusů na linku 134 z Dvorců k Podolské vodárně a linky číslo 140 z Palmovky do Čakovic a na linku 119 na letiště v Ruzyni. V těchto případech by však šlo o odlišný způsob dobíjení než u linky 134. Vozy by totiž byly nabíjeny nejen v konečných stanicích, ale rovněž při jízdě z trolejí.