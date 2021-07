Zámek Třemešek na Šumpersku už nechátrá. Od srpna v něm najdou bydlení senioři i lidé s postižením

Hlavní opravy na zámku Třemešek probíhaly v uplynulých třech letech, nyní se jedná už o dokončovací práce. Zámek ještě před požárem z roku 2018 sloužil jako ubytovna. Teď v něm vzniklo sedmnáct bytů. Kromě seniorů v nich budou bydlet i lidé s lehkým mentálním handicapem, kteří najdou práci v nové zámecké kavárně.

Podle jednatelky firmy Dobroty z venkova Naděždy Řehákové by bylo v nové kavárně potřeba zaměstnat tři lidi, nakonec jich však bude více. „Všichni budou mít zkrácený úvazek, takže zhruba tak šest osob bychom zaměstnali,“ uvedla.

Byty v opraveném zámku budou moci využít i matky s dětmi z azylových domů či mladé rodiny.

Oprava za 70 milionů

Kromě nového bydlení nebo kavárny nabídne opravený zámek Třemešek místo i dalším organizacím. Už teď tam funguje například největší mateřské centrum v regionu. „Potom je tady další část, kde fungují poskytovatelé sociálních služeb, terénní pracovník, který slouží pro 16 obcí (šumperského regionu). Zároveň tady bude univerzita třetího věku či komunitní škola,“ přiblížil starosta Dolních Studének Radim Sršeň (STAN).

Před válkou zámek patřil právnické rodině s židovskými kořeny. Nejmladší dcera byla jedním z Wintonových dětí, které odjely vlakem do Anglie, čímž se jako jedna z mála členů rodiny zachránila. Podle Sršně by dnes mohla být 92 let stará.

Návštěva jejích příbuzných spustila snahu o záchranu zchátralého zámku Třemešek. Jeho rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. Z toho 50 milionů pokryjí dotace z osmi různých fondů.